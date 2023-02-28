Сокольчанин продавал табак через интернет

Вологодское УФАС пресекло размещение рекламы табака и никотина в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рекламу табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для их потребления размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и в группе мессенджера «Telegram» житель города Сокола. После прекращения своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя он стал продавать жидкие смеси для курения через Интернет. Вологодское УФАС признало рекламу ненадлежащей.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Вологодского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении. Согласно КоАП, за нарушение запрета рекламы табака, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей.