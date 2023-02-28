В Вологодской области сократилось промышленное производство

Вологдастат сообщил о падении объемов производства. Выпуск продукции уменьшили многие промышленные отрасли области. В январе 2023 года по сравнению с январём 2022-го промышленность Вологодчины сократила своё производство на 2%.

В регионе рекордно сократилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также древесины и изделий из дерева. Они упали на 23% и 26%, соответственно.

Уменьшился выпуск металлургической (на 1%), химической (на 2%) и стекольной (на 7%) продукции, напитков (на 10%), бумаги и бумажных изделий (на 2,5%). Добыча полезных ископаемых снизилась на 13%.