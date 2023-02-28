Банду грабителей из четырех человек задержали в Череповце

За грабеж, убийство и избиение ребенка в 2004 году преступники ответят только сейчас.

О задержании банды сообщили в областном управлении следственного комитета.

Преступление было совершено 13 апреля 2004 года в квартире дома на улице Ленинградской в Череповце. Там обнаружили тело убитого 36–летнего мужчины.

В квартире также находились дети погибшего – мальчики 10 и 2 лет. Причем, старшего пришлось экстренно госпитализировать - он был избит. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он выжил.

Мальчик рассказал, что в квартиру ворвалось мужчины, избили его и отца и забрали из квартиры крупную сумму денег. Уголовное дело было возбуждено, но преступников так и не вычислили. Преступление было раскрыто лишь спустя 19 лет.

По версии следствия, злоумышленники 1971,1975, 1977 и 1978 годов рождения знали, что в квартире могла находиться крупная сумма денег. Молодые мужчины, от 26 до 33 лет, подкараулили сына, зашли следом за ним в квартиру и напали на мальчика и его отца. Бандиты вынесли из квартиры около 700 тысяч рублей.

Сейчас все четверо задержаны. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Впереди их ждет суд.