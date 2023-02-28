Вологжанам, оставшимся без тепла и горячей воды, сделают перерасчет

В минувшие праздники более 190 домов Вологды остались без тепла и горячей воды из-за крупной аварии. Часть из них удалось переключить на другие котельные. Жителям остальных мэр города Сергей Воропанов пообещал, что коммунальщики сделают перерасчет.

Напомним, ЧП произошло 23 февраля, в 16.30 на сетях ТГК-2 по адресу Технический переулок, 37. Без тепла остались некоторые здания по улицам: Беляева, Дзержинского, Пригородной, Конева, Прядильщиков, Техническому переулку, Воркутинской, Архангельской, Евковской, Осановскому проезду, Осаново, Ярославской, Преминина, Молодежной, Новгородской и Пошехонскому шоссе. Тепло вернулось в дома вологжан в ночь с 24 на 25 февраля.

Температура в квартирах горожан к тому времени успела упасть.

«Перерасчет сделаем автоматически. Никуда ходить и писать заявления не надо. Все данные у нас есть», – заверил Сергей Воропанов 27 февраля в прямом эфире.

Мэр еще раз подчеркнул, что теплосети ТГК-2 внушают опасение, это не первая авария. Он вновь обратил внимание на то, что коммунальщики ремонтируют малый объем сетей. Он сообщил, что Администрация Вологды готовит обращение в прокуратуру по поводу произошедшей аварии и подготовки ТГК-2 к отопительному сезону. После проверки ведомство даст оценку действиям коммунальщиков.