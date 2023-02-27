Мошенница прикинулась подругой вологжанки

Мошенница прикинулась подругой. И 39-летняя вологжанка перевела ей деньги. А потом обратилась в полицию.

"В одной из социальных сетей ей поступило сообщение от ее подруги с просьбой одолжить 3 тысячи рублей. Не задумываясь, вологжанка осуществила перевод через мобильный банк. А спустя время решила позвонить своей подруге и неожиданно узнала, что никаких денег та не просила», — сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Правоохранители просят вологжан быть особенно бдительными. Перед тем, как перевести деньги, нужно звонить своим знакомым, которые просят денег. Нужно убедиться, что в переписке вы общаетесь именно с ними.