В Вологде на уборке снега техника работает круглосуточно

"За выходные дни выпало 13 см снега, это больше половины месячной нормы осадков для февраля,"- сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Он признал, что "такой снегопад - огромная нагрузка на городских коммунальщиков. Нужно максимально быстро и качественно убрать дороги, тротуары, парковки, дворы, площади и скверы..." Мэр назвал некоторые цифры: "Подрядчик вывел за сутки на улицы города 95 единиц техники. Водители сменяются, техника продолжает работать: убирать снег, обрабатывать дороги и тротуары противогололедной смесью. Ночью вывезли 3 тысячи кубометров снега. 123 рабочих занимаются расчисткой тротуаров, перекрестков, остановок".