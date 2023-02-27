Что будет дальше: в Череповце выпала недельная норма снега

За 36 часов в Череповце выпала недельная норма - 13 миллиметров осадков. Но добрая весть от синоптиков - в ближайшие дни подобных снегопадов больше не ожидается. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Понедельник для череповецких коммунальщиков выдался горячим. Напомним, что коммунальщики убирают проезжую часть, тротуары и межквартальные проезды. На уборке улиц был задействован весь автопарк "Спецавтотранса". Задействовано 157 единиц техники.

Уборка снега идет круглосуточно. Тротуары и автобусные остановки убирают 137 человек.

За уборку снега во дворах отвечают управляющие компании.

Всего с городских улиц с начала зимы вывезли больше 24 тысяч грузовиков со снегом.