Меры поддержки семей участников СВО расширены в Вологодской области

В Вологодской области вводят меры соцподдержки семей военнослужащих - участников специальной военной операции. Губернатор перечислил новые льготы 27 февраля.

Он сообщил, что родителей необходимо освободить от платы за уход и присмотр за ребенком в муниципальных детских садах. Глава региона предложил расширить эту меру поддержки:

- на родителей детей, являющихся младшими братьями (сестрами) военнослужащих – участников СВО;

- на родителей детей из семей погибших военнослужащих – участников СВО, а также являющихся младшими братьями (сестрами) погибших военнослужащих.

Эта мера поддержки будет действовать в течение всего периода участия военнослужащих в СВО, а в случае гибели военнослужащих – до отчисления ребенка из детского сада. Для реализации льготы из областного бюджета будет выделено порядка 4,5 миллиона рублей.

Еще одна льгота касается студентов, детей участников СВО.

Студентов один раз будут кормить бесплатно в государственных профессиональных образовательных организациях области.

Олег Кувшинников отметил: "Кроме мобилизованных и добровольцев, в специальной военной операции участвуют и штатные сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области. Считаю необходимым распространить и на их семьи меры поддержки, касающиеся освобождения от платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также бесплатное предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории области".