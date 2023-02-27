Жена нападающего Северстали на зеленом Порше сбила на переходе ребенка

Стоп-кадр видео Алины Терентьевой, ВКонтакте.

В сети появились видео вчерашнего ДТП в Череповце - зеленый Порше сбил школьницу на пешеходном переходе. ЧП произошло днем, на открытой местности, около дома № 8 по улице Батюшкова. Как сообщал ОГИБДД, 11-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе со своим дедом. Она получила травмы, ее отвезли в больницу.

На регистратор легковушки попал момент ДТП. Эта машина остановилась перед переходом для пропуска пешеходов. Дедушка, а за ним девочка, убедившись, что водитель их пропускает, начинают переход. Внезапно стоящий автомобиль обгоняет зелёный Porsche Macan и сбивает ребенка. Мужчина, который тоже еще не закончил переход, оглядывается: девочка лежит на дороге, иномарка спешно тормозит и останавливается примерно в десятке метров. Мужчина бросается к ребенку, со всех сторон к пострадавшей бегут люди.

Телеграм-канал Shot называет имя водителя Порше - там могла находиться 28-летняя Яна Вовченко – супруга нападающего Северстали Даниила Вовченко.

видео: Алины Терентьевой