Произошло массовое ДТП на трассе Москва-Архангельск

фото ОГИБДД МО МВД РФ «Грязовецкий»

В Вологодской области на трассе М-8 26 февраля вечером на 414-км столкнулись пять машин. ЧП случилось в Грязовецком районе. В соцсетях появились фотографии, свидетельствующие о серьезных механических повреждениях, что трассы была перекрыта и предлагалось двигаться по Старой московской дороге через деревню Ростилово.

Как сообщают в ОГИБДД МО МВД РФ «Грязовецкий»,ДТП произошло в 19 часов 18 минут на 414-км трассы Москва-Архангельск: «На 414 км в Грязовецком округе М8 федеральной автодороги Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск 26 февраля в 19:18 произошла дорожная авария в которой столкнулись 5 транспортных средств. Есть пострадавшие. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП работают наряды ДПС, проводится административное расследование. В связи с осложнениями погодных условий, сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами».