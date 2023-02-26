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НовостиОбщество26 февраля 2023 20:32

Девушка на зеленом "Порше" сбила девочку на пешеходном переходе

Иван Чухнин
ДТП произошло на пешеходном переходе.

ДТП произошло на пешеходном переходе.

В Череповце иномарка сбила ребенка с дедушкой. ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, около 13.34 на пешеходном переходе возле дома на улице Батюшкова, у дома №8.

Как поясняет пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, 11-летняя девочка с 65-летним дедушкой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку сбил автомобиль «Порше Макан», за рулем которого находилась девушка 1995 года рождения.

Пострадавшую девочку с различными травмами доставили в больницу. А ее дедушка пока за медпомощью не обращался.

Проводится проверка всех обстоятельств ЧП.