Девушка на зеленом "Порше" сбила девочку на пешеходном переходе

ДТП произошло на пешеходном переходе.

В Череповце иномарка сбила ребенка с дедушкой. ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, около 13.34 на пешеходном переходе возле дома на улице Батюшкова, у дома №8.

Как поясняет пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, 11-летняя девочка с 65-летним дедушкой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку сбил автомобиль «Порше Макан», за рулем которого находилась девушка 1995 года рождения.

Пострадавшую девочку с различными травмами доставили в больницу. А ее дедушка пока за медпомощью не обращался.

Проводится проверка всех обстоятельств ЧП.