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НовостиОбщество26 февраля 2023 20:19

На Вологодчине - серьезное ухудшение погодных условий

Водителей просят быть предельно внимательными
Иван Чухнин

Главное управление МЧС РФ по Вологодской области со ссылкой на областной Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о неблагоприятных явлениях погоды в связи с прохождением атлантического циклона.

Местами по Вологодской области в период с вечера 25 февраля до утра 27 февраля ожидается сильный снег, метель, порывы ветра до 17 метров в секунду. При этом температура будет колебаться около нуля. В таком случае возможен гололед, особенно в южных и центральных районах области.

Дорожные условия из-за снижения видимости и гололеда значительно ухудшены. Водителям следует быть за рулем предельно внимательными и соблюдать скоростно режим.

В Вологодском районе в ДТП погибла четырехлетняя девочка.