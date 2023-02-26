Парень из Череповца погиб в зоне СВО

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Уроженец Череповца, доброволец Максим Магеррамов погиб в ходе СВО. Он погиб под Артемовском, получив смертельное ранение. Максиму Магеррамову было 22 года. Последнее время он проживал в Тверской и Новгородской областях.

По словам администрации Лесного муниципального округа Тверской области, Максим родился в Череповце, в 2009 году попал в приемную семью и в 2017-м он вместе с опекунами переехал в деревню Дудкино Лесного округа. После достижения совершеннолетия перебрался в город Пестово Новгородской области.