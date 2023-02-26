Жизнь вологодского медвежонка в Центре спасения медвежат-сирот снова в опасности

Фото от 17 февраля: вологодскому медвежонку придумывали имя. Фото: Центр спасения медвежат-сирот ВКонтакте.

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области борются за жизнь вологодского медвежонка.

На днях там умер питомец Центра Солнышко - самый маленький из своих братьев. Причины могут быть самые разные. Как поясняют сотрудники центра, "при работе с детенышами диких животных, особенно в таком малом возрасте, высока вероятность проявления серьезных проблем со здоровьем, возникших, например, из-за переохлаждения в берлоге без медведицы, внешне не диагностируемых травм, полученных медвежонком от медведицы, когда она убегала, врожденных патологий..."

Одновременно в центре появилась прибавка - на крыльце оставили подкидышей - двух медвежат без документов, в картонной коробке.

А вологодскому медвежонку уже было плохо. Но он оправился. Но 26 февраля около 17 вечера появилось сообщение, что в центре пропало электричество, дорогу заметает снегом, и вологодскому медвежонку, которому уже стали подбирать имя, снова грозит опасность:

"Катастрофически заваливает снегом. Нет света, сидим на генераторах. Вместе с Госпиталем Дикой Природы боремся за жизнь Вологодского малыша..."

В комментариях неравнодушные люди из разных регионов желают медвежонку выжить.