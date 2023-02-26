Под Вологдой погибла четырехлетняя девочка и ее мама

Дорога не простила чье-то ошибки. Фото: УМВД ВО.

Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой. Столкнулись две легковушки. ДТП произошла в воскресенье, 26 февраля, около 9:50 на 26 километре автодороги «Вологда – Новая Ладога». Кщк три человека доставлены в медицинское учреждение

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», 33-летний мужчина, двигался со стороны Вологды к череповцу. Он выехал на встречку, там двигалась «Лада Приора», за рулем которой находился 29-летний мужчина.

В результате столкновения погибли двое пассажиров автомобиля «Фольксваген Пассат» – 32-летняя женщина и четырехлетняя девочка. Они скончались на месте. Пассажир «Фольксвагена», трехлетняя девочка, и водитель госпитализированы.

Водитель «Лады Приоры» также доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекторы устанавливают все причины трагедии , сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.