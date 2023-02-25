Судимый убийца снова избил до смерти человека в Череповце

34-летний мужчина, которого не раз судили, снова сядет. О завершении следствия сообщает СУ СКР по Вологодской области.

ЧП случилось 26 ноября 2022 года. Двое череповчан весь день пили в квартире одного из них в доме на проспекте Победы. Затем они поссорились. В драке 34-летний гость избил 57-летнего хозяина так, что том умер. А убийца продолжил застолье. Тело хозяина нашла пришедшая в гости родственница.

Оказалось, что мужчина уже сидел, в том числе за убийство. Его задержали и допросили. Как сообщает СО по по Череповцу СУ СКР по Вологодской области, сейчас завершено расследование этого уголовного дела. 34-летнего мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Мужчине грозит от 6 до 15 лет колонии.