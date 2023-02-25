В Череповце дети спалили диван

Пожар случился в квартире с детьми. К счастью, никто не погиб. Восемь человек эвакуировали из-за сильного задымления. ЧП случилось в многоквартирном жилом доме в Череповце 24 февраля утром на улице Юбилейной, 37.

В квартире на четвертом этаже загорелся диван. Из-за пожара закопчены комната и коридор. По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Вологодской области.

На место выезжали пять единиц пожарной техники и 17 человек личного состава.