Вологодские рыбаки поймали гигантского судака

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В Вологодской области о новом рекорде рыбаков Дмитрия Клубова и Алексея Вострикова пишет ИА "Вологда Регион": во время зимней рыбалки они поймали на обычную удочку гигантского судака. Его длиной - более полуметра, а вес - 5,5 килограммов. Фотография судака появилась в соцсетях.

Ранее их личный рекорд был несколько скромнее. Они вытащили судака весом 4,1 килограмма. И вот - новый рекорд.

«Пять с половиной килограммов. Рекорд побит!» – разместил фотографию на своей странице в соцсети ВКонтакте вологжанин Дмитрий Клубов.