Житель Вологды разместил "ВКонтакте" запрещенные материалы

Прокуратурой города проведена проверка - житель Вологды в социальной сети «ВКонтакте» разместил незаконные материалы. Они, по мнению прокуратуры, носили экстремистский характер.

По результатам проверки прокуратурой Вологды в городской суд было направлено административное исковое заявление о признании информации, содержащейся в указанных материалах, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. По результатам рассмотрения административного искового заявления горсуд требования прокуратуры удовлетворил.

А в отношении вологжанина вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Дело находится на контроле прокуратуры города, сообщает ведомство.