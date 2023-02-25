В Череповце на стерилизацию животных потратят миллионы

Шанс на бесплатное вмешательство есть и у домашних, и у бездомных животных. Фото: Евдокия САХАРОВА

Череповец получил 1,3 миллиона рублей на отлов и стерилизацию бездомных животных.

Как прокомментировал замначальника департамента ЖКХ Анатолий Вересов, этого недостаточно. «В этом году Череповец получил на отлов и стерилизацию 1,3 миллиона рублей. Но мы рассчитываем на дополнительное финансирование. В прошлом году было еще два дополнительных транша в середине и конце года. Общая сумма была около 3,7 миллиона. Если в этом году пойдем такими же темпами, сможем стерилизовать примерно 450 собаки и кошек», — пояснил Анатолий Вересов официальному сайту Череповца.

Еще 500 животных, но домашних, бесплатно стерилизуют по проекту «Ответственный хозяин».

«Половину плана мы уже выполнили. В первые дни был ажиотаж, мы не ожидали. Особенно интересовались хозяева кошек, мы полагали, что уж домашние кошки почти все стерилизованы. В результате очередь расписали за два дня. Снова откроем запись в первый понедельник марта», — рассказала директор некоммерческой организации «Быть человеком» Анна Новожилова.

Записывать животных на стерилизацию будут по понедельникам с 10 до 12 часов по телефону +7 921 053-30-52. Обращаться могут пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, а также люди, взявшие животное из приюта.