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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 19:28

Под Сямжей неизвестные заживо сожгли 81-летнюю старушку

Пожар произошел в частном деревянном доме
Евдокия САХАРОВА

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Жуткий инцидент произошел в минувший четверг, 23 февраля, в Сямженском округе. В девятом часу вечера в деревне Усть-Река вспыхнул частный деревянный дом. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

К моменту приезда пожарных пламя вовсю бушевало внутри здания. Площадь пожара составила почти 70 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать, но на пепелище обнаружено тело 81-летней хозяйки дома. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Кто это мог сделать, а главное зачем - выяснят правоохранители.