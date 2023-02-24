Под Сямжей неизвестные заживо сожгли 81-летнюю старушку

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Жуткий инцидент произошел в минувший четверг, 23 февраля, в Сямженском округе. В девятом часу вечера в деревне Усть-Река вспыхнул частный деревянный дом. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

К моменту приезда пожарных пламя вовсю бушевало внутри здания. Площадь пожара составила почти 70 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать, но на пепелище обнаружено тело 81-летней хозяйки дома. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Кто это мог сделать, а главное зачем - выяснят правоохранители.