В дома жителей Вологды возвращается тепло

Фото со страницы мэра

В Вологде к концу подошли ремонтные работы на магистральном теплопроводе ТГК-2. Авария произошла вечером 23 февраля по адресу Технический переулок, 37, вечером 24 февраля тепло возвращается в дома жителей Южного микрорайона.

Отопление включили в 21:00. Об этом мэр города Сергей Воропанов рассказал в соцсетях.

«В каждом здании, попавшем под отключение, дежурят сантехники. Они будут контролировать процесс запитывания внутридомовых систем. Сейчас организован пункт временного размещения во Дворце спорта «Вологда» на Конева. Там вологжане могут согреться, попить чай и в комфортных условиях дождаться, пока в их квартирах снова будет тепло. Такая возможность будет предоставлена в течение всей ночи, поскольку на прогревание домов потребуется некоторое время», - прокомментировал градоначальник.

Напомним, без отопления ночевали жители улиц Беляева, Дзержинского, Пригородной, Конева, Прядильщиков, Технический переулок, Воркутинская, Архангельская, Евковская, Осановский проезд, Осаново, Ярославская, Преминина, Молодежная, Новгородская и Пошехонское шоссе.

Телефоны ЕДДС города - 72-45-00, 72-35-53 и 72-34-11. Также возникшие вопросы можно адресовать своим управляющим компаниям.