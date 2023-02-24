В Вологодской области в ДТП погибла молодая женщина

Фот: УМВД по Вологодской области.

При столкновении автомобилей погибла женщина в Вологодской области, трое человек получили травмы.

Авария произошла 23 февраля на 377-м километре федеральной трассы А-123 Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово. 31-летняя женщина за рулём легкового автомобиля KIA не справилась с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, там двигался автомобиль HOVER под управлением 45-летнего мужчины. Водитель KIA скончалась на месте.

В другом автомобиле пострадали водитель и два его пассажира - 42-летняя женщина и 21-летний молодой человек.