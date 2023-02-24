На утро 24 февраля в Вологде тысячи человек остаются без тепла

В Вологде на утро 24 февраля без тепла остаются около 10 тысяч человек. Накануне были отключены 156 домов.

В число попавших в зону отключения - 10 соцобъектов и восемь административных зданий. Коммунальщики продолжают аварийные работы.

Как сообщает мэр города, на данный момент 48 домов в микрорайоне Бывалово (ул. Ярославская, Преминина, Молодежная, Пошехонское шоссе) переключены на муниципальные теплоисточники – котельные на Болонина, 23а и Пошехонское шоссе, 23а. Это самые крупные дома, где проживает около половины населения, попавшего в зону отключения.

В остальные дома ночью, в течение нескольких часов, пока шли поиски места утечки,подавали теплоноситель на пониженном давлении, чтобы не допустить разморозки системы.

Управляющие компании сейчас занимаются спуском воды из внутридомовых систем. Эти работы проходят и в соцобъектах. После завершения ремонтных работ, потребуется время, чтобы запитать систему вновь. Возможны проблемы с завоздушиванием и так далее, поэтому запишите номера телефонов, по которым можно будет обратиться: аварийно-диспетчерская служба 72-45-00, 72-35-53, 72-34-11 и диспетчерская "Вологдагортеплосети" 20-13-10.