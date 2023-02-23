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НовостиОбщество23 февраля 2023 19:48

В Вологде по реке прошел крестный ход

Евдокия САХАРОВА

В Вологде прошел крестный ход накануне памяти преподобного Димитрия Прилуцкого. Его организовал Молодежный отдел Вологодской епархии.

Мероприятие стартовало с общего молебна в храме святого апостола Андрея Первозванного. Затем верующие прошли 8 км по реке Вологде в сторону Спасо-Прилуцкого монастыря, пройдя под тремя мостами. Поломников сопровождали спасатели и сотрудники полиции.

По прибытии в Спасо-Прилуцкий монастырь отслужили молебен преподобному Димитрию Прилуцкому у мощей святого. Богослужение провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.