В Вологде по реке прошел крестный ход

В Вологде прошел крестный ход накануне памяти преподобного Димитрия Прилуцкого. Его организовал Молодежный отдел Вологодской епархии.

Мероприятие стартовало с общего молебна в храме святого апостола Андрея Первозванного. Затем верующие прошли 8 км по реке Вологде в сторону Спасо-Прилуцкого монастыря, пройдя под тремя мостами. Поломников сопровождали спасатели и сотрудники полиции.

По прибытии в Спасо-Прилуцкий монастырь отслужили молебен преподобному Димитрию Прилуцкому у мощей святого. Богослужение провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.