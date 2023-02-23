Вологжанка отдала 440 тысяч рублей дистанционным мошенникам

В Вологде 35-летняя местная жительница перевела на счета неизвестного мужчины 440 тысяч рублей. Она думала, что спасает деньги. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

К сотрудникам полиции обратилась девушка. Она рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного. Он заявил, что на имя вологжанки оформлены несколько заявок на кредит. Чтобы их аннулировать, нужно срочно оформить еще один заём и перевести средства на «безопасный счет».

Девушка оформила на себя кредит на сумму 523 тысячи рублей в мобильном приложении, а после перевела 440 тысяч рублей на счета, которые диктовал звонивший.

Дама оказалась не единственной обманутой за сутки на Вологодчине. На территории города зарегистрировано 5 фактов дистанционного мошенничества на общую сумму 860 тысяч рублей.