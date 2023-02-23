25 тысяч жителей Вологды остались без тепла

Фото со страницы мэра

В Вологде произошла авария на магистральных сетях ТГК-2. Без тепла вечером 23 февраля остались 196 домов, это 25 тысяч жителей. Мэр Сергей Воропанов выехал на место аварии и контролирует ход работ. Об этом он сообщил в соцсети.

На данный момент определен поврежденный участок. На месте работают бригады теплосетей и инженерный персонал. Составлен план работ, каждые два часа по ситуации будет доклад. Делается все, чтобы ускорить процесс ликвидации аварии.

Рассматривается вариант переключения районов Бывалово и Можайский на резервные источники тепла. С Воркрутинской, Конева, Архангельской ситуация хуже, т.к. альтернативных источников нет. Поэтому работы будут продолжаться всю ночь.

Утечка зафиксирована в Южном микрорайоне. Подробнее читайте в нашей статье.