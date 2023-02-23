В Вологде начали готовиться к ледоходу

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В Вологодской области разработан комплекс мероприятий по обеспечению безопасности в период ледохода. Об этом заявил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

Чиновник отметил, что ежегодно проходит тщательная подготовка к паводку. «Подрядные организации уже заготовили необходимые материалы для ликвидации возможного паводка. Главам муниципальных районов также рекомендовано обеспечить заблаговременный завоз стройматериалов и товаров первой необходимости в те населенные пункты, транспортная доступность которых в период паводка будет ограничена», - пояснил Андрей Накрошаев.

Пропуск ледохода и паводковых вод разделен на три этапа. Во время подготовительного периода специалисты создадут запасы песчано-гравийных и лесоматериалов, проверят и восстановят работу паромов и причалов, подготовят мосты к прохождению паводков, уберут снежные валы с обочин дорог. Предусмотрено дежурство на 21 мосту, 8 понтонных переправах, 3 наплавных деревянных мостах и 6 ледовых переправах региона.

В июне пройдет обследование дорог и мостов, чтобы убедиться в отсутствии дефектов, образовавшихся во время весеннего паводка.

«Ожидается, что к концу марта мы будем иметь четкое представление о том, как будет проходить ледоход, когда начнется активное таяние льда на наших реках. Наша задача — обеспечить повседневный контроль за развитием ситуации и при необходимости скорректировать мероприятия и ресурсы», — заявил первый замгубернатора Эдуард Зайнак.

Риску подтоплений подвержены территории 20 муниципальных образований, среди них городской округ Вологда.