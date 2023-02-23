В Вологде водитель сбил сразу двух пешеходов за раз

Фото: Областной УГИБДД

В Вологде в четверг, 23 февраля, в 9:30 на ул. Возрождения, 2 произошло ДТП с участием двух пешеходов. Водитель «Тойоты» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 26-летнюю девушку и 50-летнюю вологжанку. Об этом сообщили в ГИБДД города.

«Водитель двигался по ул. Петина со стороны ул. Ленинградской. По его словам, он не заметил пешеходов из-за яркого солнца», - пояснили в городской Автоинспекции.

Пешеходов доставили в больницу. Девушка пройдет амбулаторное лечение, а вот женщина постарше получила серьезные травмы.