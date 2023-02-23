В Вологде утечка теплоносителя в Южном микрорайоне

В Вологде в четверг, 23 февраля, в 16:30 замечена утечка в тепловой камере магистрального теплопровода диаметром 630 мм на сетях ТГК-2. Авария произошла по адресу Технический переулок, д. 37.

На данный момент отопление отключили в части жилых домов в микрорайоне Южный. Без тепла часть зданий по улицам Беляева, Дзержинского, Пригородная, Конева, Прядильщиков, Технический переулок, Воркутинская Архангельская, Евковская, Осановский, Осаново, Ярославская, Преминина, Молодежная, Новгородская, Пошехонское шоссе.

Над устранением проблемы трудятся специалисты ТГК-2 и аварийная бригада АО «Вологдагортеплосеть». Пока идет оценка состояния трубопровода, время решения задачи пока неизвестно. На место выехал мэр города.

Это не первая авария на сетях ТГК-2. Власти не раз обращали внимание руководства ТГК-2 на недостаточный объем замены тепловых сетей, находящихся на балансе Вологодской ТЭЦ, при подготовке к отопительному сезону.