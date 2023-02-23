В Вологде в аптеку на Зосимовской влетела иномарка

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде около Красного моста произошло ДТП. В минувший вторник, 21 февраля, в час ночи 26-летний водитель вылетел на своем Volkswagen Golf прямо в здании аптеки, что на улице Зосимовской, 5 к1. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

Известно, что молодой автолюбитель не учел состояние дорожного покрытия и превысил скорость, в результате чего вылетел с дороги на тротуар. Медики осмотрели водителя в больнице и назначили амбулаторное лечение.