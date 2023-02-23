Молодая вологжанка насмерть разбилась под Великим Устюгом

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Под Великим Устюгом в четверг, 23 февраля, в 10 утра за рулем разбилась 31-летняя вологжанка. О смертельном ДТП сообщил глава округа Александр Кузьмин.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Авария произошла у моста через Сухону, в районе деревни Меденицыно. Женщина могла заснуть, она влетела на «Киа Спектра» в автомобиль «Ховер» и погибла на месте. Также пострадали два пассажира «Ховера» - они госпитализированы с ушибами грудной клетки и переломами рёбер. Правоохранители уточняют обстоятельства трагедии.