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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 15:40

Молодая вологжанка насмерть разбилась под Великим Устюгом

Женщина могла заснуть за рулем
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Под Великим Устюгом в четверг, 23 февраля, в 10 утра за рулем разбилась 31-летняя вологжанка. О смертельном ДТП сообщил глава округа Александр Кузьмин.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Авария произошла у моста через Сухону, в районе деревни Меденицыно. Женщина могла заснуть, она влетела на «Киа Спектра» в автомобиль «Ховер» и погибла на месте. Также пострадали два пассажира «Ховера» - они госпитализированы с ушибами грудной клетки и переломами рёбер. Правоохранители уточняют обстоятельства трагедии.