На Вологодчине детей-сирот освободили от платы за общедомовые нужды

В Вологодской области на 18-й сессии Законодательного собрания, которая состоялась 22 февраля, приняли решение освободить детей-сирот от платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба ЗСО.

Теперь дети-сироты не будут платить за общедомовые нужды: электроэнергию, водоснабжение, отведение сточных вод, которые расходуются в многоквартирных домах при использовании и содержании общего имущества. Имеются в виду примеры непосредственного управления домом собственниками, а также случаи, когда способ управления не выбран или не реализуется.

В Вологодской области данной льготой пользуется 271 ребенок-сирота.

«Данная категория лиц имела право на компенсацию платы за содержание жилого помещения. Но в жилищном законодательстве существует такая особенность, когда в плату за содержание жилого помещения не включается плата за потребляемые коммунальные ресурсы. И ряд детей не получали эту компенсацию. Принятым законом эта несправедливость устранена», - заявил замгубернатора Сергей Сорокин.