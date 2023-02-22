Удивительная выставка сказочных сюжетов откроется в Вологодском музее-заповеднике с 3 марта

Фото vk.com/alex.vsm7

В Вологде в художественном отделе Вологодского музея-заповедника 3 марта откроется выставка «Там на неведомых дорожках…» вологодского художника Алексея Смирнова и продлится до 21 мая.

Мастер покажет сказочные сюжеты, исторические работы, этюды из поездок по старинным городам и несколько работ с Вологдой. Ожидается Иван дурак, Баба Яга и Василисой, Китеж-град, Калинов мост со Змеем Горынычем.

На выставке представлена серия больших работ, посвященных русской средневековой истории и архитектуре. В картинах-образах «Рассвет Гардарики», «Торговый город», «Мирное время», «Тревога», «Русское поле» художник создает некие города-образы на основе форм русской архитектуры, собирая эти формы в сложные, «сказочные», но при этом основанные на точном знании конструкций и исторических аналогов композиции. В них словно разворачивают перед зрителем панораму далеких времен, почти уже сказочной Древней Руси, Гардарики – страны городов.

Фото vk.com/alex.vsm7

Есть и особенная картина «Вологда. 1640-е годы» - она создана на основе данных археологических исследований и представляет собой художественную реконструкцию центральной части Вологды второй четверти 17-го века.

Продолжением исторической серии стала картина «Обетный храм» посвящена драматическим событиям 18 октября 1654 года, когда горожане для того, чтобы избавить город от моровой язвы в один день возвели деревянную церковь Спаса Всемилостивого, которую также называли «Всеградской».

Фото vk.com/alex.vsm7

Еще одна тема творчества Алексея Смирнова – русская сказка. В ярких картинах «Китеж-град», «Иван-дурак», «В гости к бабушке» художник смело смешивает жанры. Так привычная сказка на его картинах переплетается с образами механизмов Леонардо да Винчи и напоминает стимпанк.

Алексей Смирнов работал реставратором по иконам в Вологодском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря, архитектором в музее «Семенково» и художником в Playrix. Член Союза художников с 2011 года.