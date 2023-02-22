Под Вологдой выявлен и оштрафован оскорбитель-рецидивист

В Вологодском районе прокуратура провела проверку по факту обращения местной жительницы. Вологжанка рассказала, что ее достоинство унизили в соцсети в ноябре. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Оказалось, что житель посёлка Майский разместил на своей странице в соцсети комментарий в отношении личности дамы. Заявительница расстроилась и сочла это оскорблением, унижающим её честь. В итоге, прокуратура возбудила в отношении оскорбителя дело об административном правонарушении.

Выяснилось, что вологжанина уже судили за аналогичное правонарушение. Поэтому суд назначил штраф в 9 тысяч рублей. Пока постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.