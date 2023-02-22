Под Устюжной женщина вышла на работу после домашней драки и умерла

В Устюженском районе в январе на работе скончалась молодая продавщица. Местный суд вынес приговор ее 35-летнему сожителю. Подробности жуткого убийства сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В начале года женщина выпивала с сожителем в своей квартире в хуторе Боровинка. В какой-то момент возникла ссора, и мужчина из ревности несколько раз ударил возлюбленную по голове и лицу. В итоге проснулись дети. Взрослые стерли кровь и решили не вызывать скорую.

Пострадавшая вологжанка выждала несколько дней, чтобы уменьшился синяк под глазом, и вышла на работу. Там и умерла. Сожитель сообщил, что она постоянно жаловалась на головную боль после произошедшего.

Мужчина признал вину и рассказал, что неоднократно дрался с сожительницей, она получала по лицу. Кроме его никто женщину не бил.

Согласно экспертизе, причиной смерти стало кровоизлияние между мягкими тканями головы, которое могло возникнуть за 3-10 дней до смерти погибшей.

Сестра погибшей не настаивала на строгом наказании. Суд назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.