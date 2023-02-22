В Череповце 25 февраля на площади Химиков пройдет ярмарка для дачников

В Череповце на субботу, 25 февраля, на площади Химиков с 10 до 15 часов намечена дачная ярмарка. Кроме товаров для дачи, можно будет купить продукты от местных производителей: мясные и рыбные деликатесы, квашеную капусту, серые щи, хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мед, сухофрукты, ягоды и орехи в шоколадной глазури.

«Те, кто уже начал готовиться к дачному сезону, смогут купить в ярмарочных домиках семена, секаторы и другие хозтовары. Для дома можно купить теплые платки, валенки, декор, постельное белье, посуду, трикотаж, для детей — деревянные игрушки, значки, браслеты», — рассказала директор Агентства городского развития Оксана Андреева.