В Череповце с 23 февраля перекрыли участок Краснодонцев

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С Череповце ремонтные работы пройдут на участке дороги от Олимпийской до дома № 128 по улице Краснодонцев с 8 утра четверга, 23 февраля. Об этом сообщил департамент ЖКХ.

Подготовлен объезд - временная дорога со стороны военкомата отсыпана шлаком. Проезжать можно в прямом и обратном направлении, ширина дороги 7 метров. Кроме того, через участок перекрытия будет 3 сквозных проезда к домам.

Автолюбителей просят внимательно отнестись к изменению знаков и сигналов светофоров на перекрестке Краснодонцев и Олимпийской.

Участок будет закрыт для транспорта до окончания работ.