На Вологодчине на социалку потратят на 3,3 млрд рублей больше

В ходе 18 сессии Законодательного Собрания Вологодской области приняли закон об утверждении дополнительного соглашения с Минфином.

«В последние годы в нашем регионе была проделана большая работа по погашению коммерческих кредитов, и совсем недавно Губернатор заявил о том, что у региона не осталось ни одного такого займа. При этом мы продолжаем работу по реструктуризации бюджетных кредитов, полученных от федерации. Кредитные платежи 2022 года перенесены на 2029 год. Высвободившиеся средства, а это практически 3,3 миллиарда рублей, были направлены на две основные цели. Первая – это реализация плана мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей, вторая – национальные проекты», – отметил председатель комитета ЗСО по бюджету и налогам Роман Заварин.

По итогам, 300 млн ушли в «Фонд развития промышленности и поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области» на предоставление льготных займов предприятиям, 100 млн – в «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» для предоставления льготных займов и микрозаймов субъектам МСП.

926 млн рублей выделены на предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, свыше 73 млн – на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, более 70 млн – на единовременную денежную выплату для покупки жилья детям-сиротам. Порядка 1,8 млн рублей направлено на замещение расходов, предусмотренных на реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.