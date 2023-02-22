В Череповце 26 февраля планируют сожжение трех Маслениц

Фото Артур Корнаков

В Череповце на воскресенье, 26 февраля. запланированы широкие масленичные гуляния. У усадьбы Гальских Масленицу будут сжигать в 15 часов, в парке 200-летия — в 14:55, в Соляном саду — в 14 часов. Все мероприятия стартуют в полдень. Об этом сообщил официальный портал города.

У усадьбы Гальских планируются хороводы, песни под гармошку и народные игры. На площадке выступят реконструкторы и фольклорные клубы, а также можно будет покататься на финских санях.

«У усадьбы мы объединим творческие коллективы. Будут угощения, развлечения, аттракционы. Наши сотрудники подготовили несколько интерактивных площадок для череповчан всех возрастов», — рассказала замдиректора Череповецкого музейного объединения Наталья Епифановская.

В парке 200-летия череповчан и гостей города порадуют народными играми, забавами и потешками с Дядькой Разгуляем. Будут доступны 5 интерактивных площадок, пройдет танцевальный флешмоб, выступления финалистов проекта «Голос Череповца» и конкурс на самый большой блин.

В Соляном саду откроется десять площадок, пройдут мастер-классы, выступят скоморохи и ансамбль «ЧереповецЪ» со специальной программой.