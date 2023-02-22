На 30 миллионов рублей претендуют 168 некоммерческих организаций Вологодчины

В Вологодской области завершена заявочная кампания на первый в этом году конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Всего в этом году планируется два конкурса на предоставлению субсидий. Призовой фонд - по 30 миллионов рублей в каждом.

В первом конкурсе приняло рекордное количество НКО – 168, сообщает ИА "ВологдаРегион".

«Сейчас проекты будут направлены на проверку и оценку региональными экспертами. Подведение итогов конкурса запланировано на апрель. Между победителями распределят 30 миллионов рублей», – прокомментировал заместитель губернатора, начальник Департамента внутренней политики Правительства области Евгений Богомазов.