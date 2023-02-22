Аферисты обманули пятерых вологжан на сумму 860 тысяч рублей

440 тысяч рублей потеряла жительница Вологды. Ей позвонил мошенник. 35-летняя женщина пришла в полицию и обратилась к сотрудникам полиции. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный. А далее она услышала то, что услышали многие обманутые: что на ее имя оформлены несколько заявок на кредит, и,чтобы их аннулировать, надо оформить еще один заём, а затем перевести средства на «безопасный счет».

И женщина сделала все что ее просили. Оформив кредит на сумму 523 тысячи рублей, она перевела 440 тысяч рублей на счета, которые ей продиктовал по телефону аферист.

Как сообщает пресс-служба УВМД России по Вологодской области, всего за минувшие сутки в Вологде полиция приняла пять заявлений о дистанционных мошенниках. Общая сумма похищенного - порядка 860 тысяч рублей.