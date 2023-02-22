Студенты-архитекторы будут разрабатывать концепции обустройства общественных территорий Вологодчины

Студенты-архитекторы займутся проектами общественных пространств в Вологодской области. Будущих архитекторов впервые привлекут к разработке дизайн-проектов пространств, которые участвуют в нацпроекте. Так, студенты кафедры дизайна архитектурной среды Череповецкого государственного университета создадут визуализацию для общественных пространств Устюжны. Работы будут вестись под руководством преподавателей, а также специалистов Регионального центра компетенций по вопросам комфортной городской среды.

Затем будет организован онлайн-голосование. На выбор жителей будут предложены общественные пространства в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Белозерске, Вытегре, Кириллове, Устюжне и Тотьме.

"Ранее в проекте «Формирование комфортной городской среды» студенты участвовали только в качестве волонтеров для помощи в онлайн-голосовании. Сейчас им будет предложено разработать дизайн-концепции для небольших общественных территорий. Это отличная возможность познакомиться с будущей профессией и зарекомендовать себя для дальнейшего трудоустройства", – прокомментировал заместитель губернатора области Антон Стрижов.