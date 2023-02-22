В Череповце приобретено новое оборудование для лечения инфарктов

В Вологодской области внедрили новый метод исследований при инфарктах Аппарат с функцией определения резерва кровотока и внутрисосудистого УЗИ стоимостью 13,6 млн рублей приобрели по нацпроекту "Здравоохранение" для Вологодской областной клинической больницы № 2, она находится в Череповце. Там начали применять новый метод исследований. Он заключается в том, что определяется моментальный резерв кровотока в сосудах, это позволяет подобрать оптимальное лечение пациентам при инфарктах, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Аппарат показывает разницу давления до и после суженного участка артерии, что помогает оценить, насколько сужение влияет на кровоток. В сложных случаях замеры, например, позволяют понять, какие именно коронарные сосуды требуют вмешательства.

В череповецком сердечно-сосудистом центре клиники также применяют другую высокотехнологичную операцию - коронарографию, которая помогает определить проходимость сосудов. Центр включен в единую службу оказания медицинской помощи по профилю "Сосудистая хирургия", которая создана в Вологодской области. Медпомощь пациентам с сосудистой катастрофой оказывается круглосуточно, в центре есть два современных ангиографа.

По словам начальника областного департамента здравоохранения Алексея Плотникова, в регионе работают два сердечно-сосудистых центра и пять сосудистых отделений. В перспективе планируется расширять сеть лечебных учреждений. В 2022 году в области зафиксировано около 2 тысяч инфарктов.