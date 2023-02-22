Вологодские депутаты решали кадровые вопросы

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В ЗСО произошла ротация: рокировка и новые должности. В Вологде прошла очередная сессия, решались кадровые вопросы.

Как рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко: «Сегодня в ходе 18-й сессии мы внесли изменения в составы некоторых комитетов. Так, Михаил Анатольевич Ананьин перешел из комитета по экологии и природопользованию в комитет по экономической политике и собственности. Он занял место Николая Алексеевича Варнавского, который теперь будет работать в комитете по экологии. Кроме того, сегодня по предложению коллег-депутатов заместителем председателя комитета по социальной политике был избран Игорь Васильевич Катухин. Ранее эту должность занимал Александр Леонидович Болотов, который в мае прошлого года принял решение о сложении полномочий депутата ЗСО».

Также, как сообщал сайт КП-Вологда, на сессии было принято решение об освобождении Дениса Долженко от осуществления депутатской деятельности на профессиональной основе на основании его собственного заявления.