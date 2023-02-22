Денис Долженко остался без депутатской зарплаты в вологодском парламенте

Фото: Денис Долженко, ВКонтакте. 25 января 2023 года.

"Дубайские новогодние каникулы не прошли для народного избранника бесследно", - сообщил портал Город Во.

На сессии областного парламента решали кадровые вопросы. Всплыло имя и Дениса Долженко.

"Также сегодня на сессии было принято решение об освобождении Дениса Долженко от осуществления депутатской деятельности на профессиональной основе на основании его собственного заявления", - сообщает портал со ссылкой на пресс-службу ЗСО.

Напомним, депутат съездил в новогодник каникулы за границу и выложил в социальные сети фотографии. По мнению многих, это дискредитировало деятельность партии и депутатов.

Долженко попал под критику секретаря генерального совета Единой России Андрея Турчака, затем в Вологде депутата исключили из числа сторонников партии "Единая Россия" и фракции в ЗСО.

А 25 января Долженко сняли с должности заместителя председателя комитета областного парламента. Еще почти месяц потребовался, чтобы Долженко остался без государственной зарплаты.