Два руководителя в Соколе были осуждены

Два руководителя предприятий в Соколе осуждены. Сокольским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего директора МУП «Коммунальные системы» и в отношении генерального директора ООО «СоколЛесСтрой».

Судом установлено, что директор МУП, используя свое служебное положение, совершил хищение вверенных ему денежных средств. А пособником признан генеральный директор ООО. Они заключили фиктивный договора поставки с ООО «СоколЛесСтрой» в пользу третьих лиц в сумме 1 365 857 рублей, чем причинил предприятию материальный ущерб на указанную сумму.

Оказалось, что директор МУП заключил еще один фиктивный договор - договор подряда с ООО «Теплострой», чем причинил предприятию ущерб на сумму 583 777 рублей.

Подсудимые вину не признали. Директор МУП «Коммунальные системы» ссылался на то, что у него не было умысла на растрату, а директор ООО «СоколЛесСтрой» на то, что товар по договору был поставлен предприятию.

Исследовав материалы дела, суд признал подсудимых виновными в совершенных преступлениях.

Бывшему директору МУП «Коммунальные системы» назначено 4 годы лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 200 000 рублей. Директору ООО «СоколЛесСтрой» в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Гражданский иск МУП «Коммунальные системы» суд оставил без рассмотрения на основании ходатайства потерпевшего. Вместе с тем суд сохранил арест принадлежащего подсудимому земельного участка для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа.