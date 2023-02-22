Четыре Гранты переданы вологжанам, пострадавшим на производстве

Фото: отделение СФ России по Вологодской области

Вологжане, пострадавшие на производстве, имеют право на бесплатные автомобили. 4 вологжанина, пострадавшие на производстве, получили от Социального фонда. Это адаптированные автомобили «Lada Granta» на общую сумму 3 491 300 рублей.

Очередная выдача авто состоялась 16 февраля. Автомобиле специально оборудован с учётом индивидуальных особенностей автовладельцев с инвалидностью, сообщают в Вологодском отделении СФР.

Особенно радует это тех, кому сложно пользоваться общественным транспортом. «Автомобиль для меня — большое подспорье... У меня это уже второй автомобиль от государства», — поделился один из получателей Павел Репин. Дело в том, что машина выдается раз в семь лет.

Всего с 2000 года в Вологодской области в собственность пострадавшим на производстве было передано более 500 автомобилей. Получателям положена компенсация на капитальный, текущий ремонт и горюче-смазочные материалы.