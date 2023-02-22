В Череповце круглосуточно кладут асфальт

Вадим Германов, Телеграм.

Ямочный ремонт дорог в Череповце теперь идет круглосуточно. Об этом заявил мэр города Вадим Германов. "Асфальт у нас кладут местами и немного исключительно, чтобы во время весенней распутицы на дороге не было аварийных участков", - пояснил он. В список на капремонт - Набережная, развязка Ягорбского моста и проспект Победы в районе железнодорожного виадука. Работы начнутся, когда растает снег. Всего Череповцу в этом году на обновление асфальта и содержание дорог выделено 552 миллиона рублей. Из них 212 - по федеральной программе «Безопасные и качественные автодороги», 36,5 миллионов — вклад городского бюджета, еще 303,5 миллиона — из областного дорфонда.

По словам мэра, 303, 5 миллиона - это все дорожные налоги, которые заплатили череповчане. Он посетовал: "Можно было бы обновить еще больше дорог, но задолженность по транспортному налогу превысила 156 миллионов рублей". Окончательный список улиц будет составлен весной. "Главным критерием станет их состояние после дневных оттепелей и ночных заморозков", - пояснил мэр.