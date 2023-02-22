В Устье сгорело деревообрабатывающее предприятие

Фото: МЧС.

В селе Устье Вологодской области - крупный пожар. Сгорело деревообрабатывающее предприятие ООО «Зубр». Как сообщил глава Усть-Кубинского округа Иван Быков вечером 21 февраля, на месте работали пожарные расчёты и работники завода. Работу потеряли девять человек. «Вопросы их дальнейшего трудоустройства будем обсуждать с владельцем предприятия», — пообещал Иван Быков.

Как сообщает МЧС, 21 февраля в 17 часов 53 минуты поступило сообщение о возгорании в селе Устье, на улице Крестьянская. Пожар произошел в одноэтажном, кирпичном здании деревообработки. Общая площадь пожара – 675 кв. м. Здание выгорело полностью, уничтожена кровля на площади 675 кв.м. Повреждены деревообрабатывающие станки. Сторож спасся самостоятельно. Тушили пожар 5 единиц техники, 16 человек личного состава.

Рассматриваются две предварительные причины возгорания: неисправность дымохода отопительной печи и аварийный режим работы электрооборудования.